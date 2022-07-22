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HIMARS и гаубицы снизили потери на фронте. Зеленский назвал новые цифры

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Киев, Пятница 22 июля 2022 21:26
HIMARS и гаубицы снизили потери на фронте. Зеленский назвал новые цифры Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Поставки западных вооружений помогли снизить украинские потери на фронте. В частности, сейчас Вооруженные силы теряют в три раза меньше погибшими, чем на пике боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для The Wall Street Journal.

По его словам, поставки ракетных систем HIMARS и 155-мм гаубиц помогли сдержать наступление России на Донбассе и стабилизировать ситуацию. До этого противник ежедневно выпускал 12 000 артиллерийских снарядов против 1 000 - 2 000 украинских. Теперь же ВСУ способны выпускать по 6 000 снарядов в день, в то время как Россия уже испытывает нехватку.

Зеленский подчеркнул, что изменение в балансе огневой мощи остановило украинские потери. На пике боевых действий в мае и июне гибли от 100 до 200 военнослужащих в день, но на сегодня ежедневные потери сократились до 30 погибших и около 250 раненых.

"Я могу вам сказать точно, потому что я живу с этим каждый день", - подчеркнул он.

При этом Зеленский отказался раскрыть общие потери с начала войны, сославшись на военную тайну. Но они в несколько раз ниже российских.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска с 24 февраля 2022 года потеряли около 39 000 военных погибшими.

В июне советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что Украина на тот момент потеряла убитыми около 10 000 военных.

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