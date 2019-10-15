Украина требует от ОРДЛО отказаться от рублевой зоны  

Фото: представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма (РБК-Украина)

Также украинская сторона требует восстановления уплаты налогов в соответствии с украинским законодательством

Украинская сторона на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске потребовала восстановления гривневой зоны в оккупированных районах Донецкой и Луганской области. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

Кроме этого, украинская сторона потребовала восстановления уплаты налогов в соответствии с украинским законодательством

"В подгруппе с социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь ставила вопрос отказа в ОРДЛО от рублевой зоны и о возвращении украинской государственной и частной собственности, в том числе и восстановления уплаты налогов в украинский государственный бюджет в строгом соответствии с украинским законодательством", - сообщила Олифер.

Напомним, ранее сообщалось, что заседание ТКГ по Донбассу завершилось досрочно, поскольку стороны не смогли согласовать ключевые вопросы. По данным белорусских СМИ, стороны не смогли согласовать обмен пленными, а также возобновление социальных выплат жителям оккупированного Донбасса.

Также РБК-Украина сообщало, что Россия обвинила Украину в срыве разведения сил на Донбассе, которое должно было состояться еще 7 октября.

Отметим, 14 октября боевики обстреляли участок разведения сил и средств в Золотом. Обстрелы фиксируются уже второй день.