Курс доллара растет на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 2 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 15 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 24,70 гривен за доллар, курс в покупке до 24,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,21 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,6700 - 24,7000 грн/доллар, евро 27,1937 - 27,2169 грн/евро, российский рубль 0,3841 - 0,3847 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,6700 24,7000 EUR/UAH 27,1937 27,2169 RUB/UAH 0,3841 0,3847

Напомним, 10 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,6400 - 24,6800 грн/доллар, евро 27,2345 - 27,2788 грн/евро, российский рубль 0,3844 - 0,3851 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, не изменив по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 октября установлен на таком уровне: 2453,804 гривен за 100 долларов (+0,7469 гривен).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) возобновил покупку валюты и в течение недели 7-11 октября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 134,50 млн долларов

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,4/24,7 грн.