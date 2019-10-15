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Україна вимагає від ОРДЛО відмовитися від рублевої зони

Новини » Політика    15.10.2019 - 18:56
Україна вимагає від ОРДЛО відмовитися від рублевої зони
Фото: представник України в ТКГ Леонід Кучма (РБК-Україна)

Також українська сторона вимагає відновлення сплати податків згідно з українським законодавством

Українська сторона на засіданні тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську зажадала відновлення гривневої зони в окупованих районах Донецької та Луганської області. Про це Facebook повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Дарка Оліфер.

Крім цього, українська сторона зажадала відновлення сплати податків у відповідності з українським законодавством

"У підгрупі з соціально-економічних питань українська сторона знову ставила питання відмови в ОРДЛО від рублевої зони і про повернення української державної та приватної власності, в тому числі і відновлення сплати податків в український державний бюджет в суворій відповідності з українським законодавством", - повідомила Оліфер

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засідання ТКГ по Донбасу завершилося достроково, оскільки сторони не змогли узгодити ключові питання. За даними білоруських ЗМІ, сторони не змогли погодити обмін полоненими, а також відновлення соціальних виплат жителям окупованого Донбасу.

Також РБК-Україна повідомляло, що Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил на Донбасі, яке повинно було відбутися ще 7 жовтня.

Зазначимо, 14 жовтня бойовики обстріляли ділянку розведення сил в Золотому. Обстріли фіксуються вже другий день.

Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил на Донбасі Контактна група безрезультатно завершила зустріч у Мінську
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