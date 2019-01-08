Климкин надеется, что военнопленных моряков в РФ удастся освободить до выборов

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин отметил, что Россия "будет играть на выборы"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется, что военнопленных моряков, удерживаемых в Российской Федерации, удастся освободить до выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Климкина в эфире "1+1".

Климкин отметил, что Россия "будет играть на выборы".

"Мы не просто всех активизировали. Всем прекрасно понятно, что сначала будет суд, РФ будет играть на выборы. То есть это не означает, что они не могут быть освобождены до выборов, но будет игра технологическая на выборы, и это касается не только моряков, это 100%. Я жду, что нам удастся (освободить моряков до выборов, - ред.)...мы на это работаем", - отметил он.

Pavlo Klimkin - гость в студии «Сніданок з 1+1». Pavlo Klimkin - гость в студии «Сніданок з 1+1». Смотрите о самом главном: освобождение военнопленных, получение Томоса, перспективы вступления в ЕС и НАТО, укрепление международной коалиции вокруг Украины и оказания помощи нашим гражданам. Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine Вторник, 8 января 2019 г.

Отметим, президентские выборы в Украине запланирована на 31 марта 2019 года.

Напомним, в ноябре 2018 года Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива. В результате агрессии РФ были захвачены три украинских судна и 24 украинских моряка. Сейчас все они признали себя военнопленными. Тогда как, в РФ заявили, что они нарушили правила прохождения через Керченский пролив.

Отметим, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщала, что против Российской Федерации могут ввести новые санкции из-за ситуации в Азовском море.