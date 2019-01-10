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Данные о раненых моряках не подтверждены никакими справками, - омбудсмен

Новости » Политика    10.01.2019 - 16:08
Данные о раненых моряках не подтверждены никакими справками, - омбудсмен
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова отметила, что понимает недовольство родных военнопленных

Информация о раненых военнопленных украинских моряках пока не подтверждена ни одной медицинской справкой. Об этом сказала журналистам уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова после встречи с родственниками военнопленных моряков в Одессе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Прямой".

По словам Денисовой, она получила данные о состоянии моряков, однако никакого подтверждения медицинскими справками они не имеют.

"Безусловно, родные хотят получить информацию о раненых. Я такую ​​информацию получила, но она не подтверждена ни одной медицинской справкой. Я об этом говорю. Я определенно общаюсь с ними и пишу письма. Они обнародованы. Но понимаете, когда я в прошлый раз была в Российской Федерации, и тогда еще госпожа Москалькова говорила о том, что она никакую бумажку не подпишет. Потому что она знает, что последствия могут быть", - сказала уполномоченная.

Она добавила, что понимает недовольство родных военнопленных.

"Безусловно, родные не удовлетворены. Как может быть удовлетворен человек, у которого сын в плену в Российской Федерации. Чтобы мы сейчас не делали, пока нет результата, будет недовольство", - сообщила Денисова.

Напомним, Евросоюз в очередной раз призывает Российскую Федерацию (РФ) немедленно освободить политзаключенного Павла Гриба, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и всех захваченных украинских моряков, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе.

Как писало РБК-Украина ранее, глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что военнопленных моряков, находящихся в Российской Федерации, возможно удастся освободить до выборов.

Добавим также, украинская делегация уделит особое внимание вопросу удержания в заложниках украинских моряков и кораблей, которые захватила Российская Федерация в Керченском проливе, на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО.

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