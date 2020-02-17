МИД требует немедленного освобождения украинских рыбаков

Иллюстративное фото (УНИАН)

МИД выразил протест временно поверенному в делах РФ

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине и выразило протест в связи с задержанием четырех украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В частности, украинские дипломаты призвали Россию безотлагательно предоставить всю информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовецкого судна и четырех членов его экипажа.

"В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 февраля российские пограничники ФСБ задержали четырех украинских рыбаков в Азовском море за вылов рыбы. На катере обнаружили почти 300 единиц камбалы-калкана.

Позже стало известно, что захваченные Россией украинские рыбаки являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области. На следующий день Керченский городской суд арестовал украинцев на 10 суток.

Также РБК-Украина сообщало, что Россия отказывается предоставлять официальные сведения о задержании украинцев.