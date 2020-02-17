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МЗС вимагає негайного звільнення українських рибаків

Новини » Політика     17.02.2020 - 19:41
МЗС вимагає негайного звільнення українських рибаків
Ілюстративне фото (УНІАН)

МЗС висловило протест тимчасово повіреному у справах РФ

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в Україні та висловило протест у зв’язку із затриманням чотирьох українських рибалок в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зокрема, українські дипломати закликали Росію невідкладно надати всю інформацію щодо обставин затримання українського риболовецького судна та чотирьох членів його екіпажу.

"У ході зустрічі російській стороні було передано вимогу невідкладно звільнити українських рибалок, риболовецьке судно та повернути весь риболовецький інвентар", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 лютого російські прикордонники Федеральної служби безпеки затримали чотирьох українських рибалок в Азовському морі за вилов риби. На катері виявили майже 300 одиниць камбали-калкана.

Пізніше стало відомо, що захоплені Росією українські рибалки є мешканцями села Райнівка Приморського району Запорізької області. На наступний день Керченський міський суд заарештував українців на 10 діб.

Також РБК-Україна повідомляло, що Росія відмовляється надавати офіційні відомості про затримання українців.

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