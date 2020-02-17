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Россия скрывает официальные сведения о задержании украинцев в Крыму

Новости » Общество     17.02.2020 - 16:42
Россия скрывает официальные сведения о задержании украинцев в Крыму
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Россия не предоставила Украине основания задержания, процессуальный статус и анкетные данные задержанных украинцев

Российская Федерация продолжает незаконно задерживать граждан Украины в аннексированном Крыму, при этом отказывается предоставлять официальные сведения о задержании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

По ее словам, Россия не предоставила официальные сведения в уполномоченные органы Украины относительно задержания крымчанина Наримана Межмединова и рыбаков в Азовском море.

"4 февраля 2020 решением "Киевского районного суда" был незаконно арестован крымский татарин Нариман Межмединов. Об этом задержании стало известно лишь сегодня из сообщения "пресс-службы управления ФСБ по Крыму и г. Севастополю". 15 февраля 2020 "пограничное управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации" задержало в Азовском море судно с гражданами Украины на борту. Официальные сообщения о подтверждении анкетных данных и процессуальному статуса также отсутствуют", - сообщила Денисова.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить полные анкетные данные задержанных украинцев, основания задержания и процессуальный статус. Кроме этого Денисова призвала международные правозащитные организации контролировать ситуацию вокруг новых фактов задержания со стороны РФ.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, российские спецслужбы сообщили о задержании крымчанина Межмединова. Позже стало известно, что он был задержан еще 3 февраля по подозрению в участии в батальоне имени Н. Челебиджихана.

Также РБК-Украина писало, что 15 февраля ФСБ захватила четверых украинских рыбаков возле берегов оккупированного Крыма. Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов являются жителям села Райновка Запорожской области. Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства.

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