Украина требует извинений от чешского издания из-за материала о Зеленском

Чешское издание опубликовало материал под названием "Еврей во главе украинских фашистов"
Посольство Украины в Чехии требует извинений от чешского издания Český rozhlas за публикацию материала о победителе на выборах 2019 Владимира Зеленского под названием "Еврей во главе украинских фашистов". Об этом говорится в сообщении Twitter посольства.
Материал на сайте издания в виде авторской колонки обозревателя Яна Фингерланда появился 23 апреля.
"Уважаемый Český rozhlas Plus, вы считаете, что с такой статьей все в порядке? Это отвратительно, и мы ожидаем извинений", - заявили дипломаты.
В материале, в частности, отмечается, что три четверти избирателей выбрали открыто еврейского кандидата в президенты.
"В духе победителя можно было пошутить, что украинцы выбрали отчаянного еврейского клоуна просто потому, что попробовали все остальное и безуспешно", - пишет чешский обозреватель.
Отметим, Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины во втором туре 21 апреля. За него отдали голос 73,22% украинцев. Передача полномочий от Порошенко к Зеленскому должна состояться в течение месяца.
Лидеры государств и ключевые международные политики уже начали поздравлять Зеленского с победой.
РБК-Украина писало, что Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провел беседу с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским и пригласил его посетить штаб-квартиру НАТО.
Кроме того, канцлер Ангела Меркель пригласила Зеленского в Германию.