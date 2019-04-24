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Україна вимагає вибачень від чеського видання через матеріал про Зеленського

Новини » Вибори 2019    24.04.2019 - 11:35
Україна вимагає вибачень від чеського видання через матеріал про Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Чеське видання опублікувало матеріал під назвою "Єврей на чолі українських фашистів"

Посольство України в Чехії вимагає вибачень від чеського видання Český rozhlas через публікацію матеріалу про переможця виборів 2019 Володимира Зеленського під назвою "Єврей на чолі українських фашистів". Про це йдеться в повідомленні у Twitter посольства.

Матеріал на сайті видання у вигляді авторської колонки оглядача Яна Фінгерланда з'явився 23 квітня. 

"Шановний Český rozhlas Plus, ви вважаєте, що з такою статтею все гаразд? Це огидно, і ми очікуємо вибачень", - заявили дипломати.

У матеріалі, зокрема, наголошується, що три чверті виборців обрали відкрито єврейського кандидата в президенти.

"У дусі переможця можна було пожартувати, що українці обрали відчайдушного єврейського клоуна просто тому, що спробували все інше і безуспішно", - пише чеський оглядач. 

Україна вимагає вибачень від чеського видання через матеріал про Зеленського

Зазначимо, Володимир Зеленський здобув перемогу на виборах президента України у другому турі 21 квітня. За нього віддали голос 73,22% українців. Передача повноважень від Порошенка до Зеленського має відбутися протягом місяця.

Лідери держав та ключові міжнародні політики вже почали вітати Зеленського з перемогою.

РБК-Україна писало, що Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг провів бесіду з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським та запросив його відвідати штаб-квартиру НАТО.

Крім того, канцлер Ангела Меркель запросила Зеленського в Німеччину. 

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