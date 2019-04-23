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Меркель пригласила Зеленского посетить Германию

Новости » Происшествия    23.04.2019 - 20:04
Меркель пригласила Зеленского посетить Германию
Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)

Меркель заявила, что Германия продолжит помогать Украине в реформах

Канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

Сообщается, что Меркель поздравила Зеленского с победой и пригласила посетить Германию.

Кроме того, канцлер отметила, что Германия продолжит помогать Украине в реформах, а также будет поддерживать право на суверенитет и территориальную целостность.

В свою очередь Зелеснкий поблагодарил Меркель за поддержку Украины и выразил заинтересованность в прогрессе в нормандском формате.

Напомним, ранее Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах президента Украины. Тогда Меркель поздравила Зеленского с избранием и отметила, что со времен Революции достоинства отношения Германии и Украины активизировались в значительной степени, в том числе в политическом, экономическом, социальном и культурном плане.

Отметим, Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги обработки 100% протоколов. 

По результатам подсчета 100% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,22%. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% голосов.

 

 

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