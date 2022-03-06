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Украина требует от Грузии отказаться от торговых отношений с Россией

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Воскресенье 06 марта 2022 20:15
Украина требует от Грузии отказаться от торговых отношений с Россией Фото: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Сергей Пышкин

Украина обратила внимание на отмену Россией части торговых санкций против Грузии. Агрессор принял это решение после того, как грузинское правительство отказалось поддерживать ограничения ЕС против агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"Считаем категорически неприемлемым активизацию торговых отношений с Россией, вооруженные силы которой наносят ракетно-бомбовые удары по мирным украинским городам, убивают мирных граждан, в том числе детей", - пишет Николенко.

Украина, со своей стороны, призывает Тбилиси отмежеваться от Российской Федерации, которая продолжает свои военные преступления на территории нашей страны, поскольку их торговые отношения будут продолжать кровавую войну.

"Из-за вооруженной агрессии РФ против Грузии в 2008 году грузинскому народу, к сожалению, хорошо известны ужасы войны, через которые сейчас приходится проходить украинцам. В то же время наверняка власти Грузии об этом забыли и сейчас пытаются воспользоваться моментом для собственных интересов", - добавил Николенко.

В то же время торговые отношения между Россией и Грузией осудил и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Неужели снятие санкций с 15 грузинских производителей молока стоят нашей тысячелетней дружбы? Нашей совместной многолетней борьбы? Наших общих стремлений?Неужели вы не видите, что грузинский народ, который выходит на площадь поддерживает Украину, а не ваши мутные договоренности?",- заявил Стефанчук.

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