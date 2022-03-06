Україна вимагає від Грузії відмовитись від торговельних відносин з Росією

Україна звернула увагу на скасування Росією частини торговельних санкцій проти Грузії. Агресор ухвалив це рішення після того, як грузинський уряд відмовився підтримувати обмеження ЄС проти агресора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря МЗС Україин Олега Ніколенка.

"Вважаємо категорично неприйнятним активізацію торговельних відносин з Росією, збройні сили якої завдають ракетно-бомбові удари по мирних українських містах, вбивають мирних громадян, у тому числі дітей", - пише Ніколенко.

Україна, зі свого боку, закликає Тбілісі відмежуватись від Російської Федерації, яка продовжує свої військові злочині на території нашої країни, оскільки їх торговельні відносини продовжуватимуть криваву війну.

"Через збройну агресію РФ проти Грузії у 2008 році грузинському народу, на жаль, добре відомі жахіття війни, через які зараз доводиться проходити українцям. Водночас напевно влада Грузії про це забула і зараз намагається скористатися моментом задля власних інтересів", - додав Ніколенко.

Водночас торговельні відносини між Росією та Грузією засудив й голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Невже зняття санкцій з 15 грузинських виробників молока вартують нашої тисячолітньої дружби? Нашої спільної багаторічної боротьби? Наших спільних прагнень?Невже ви не бачите, що грузинський народ, який виходить на площу підтримує Україну, а не ваші мутні домовленості?”, - заявив Стефанчук.