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Украина требует от Беларуси немедленного освобождения основателя Nexta

Автор: РБК-Украина

Украина требует от Беларуси немедленного освобождения основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Сегодня днем его задержали в Минске после экстренной посадки в беларусской столице.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

"В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержали белорусского журналиста Романа Протасевича. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - написал он.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку после сообщения о минировании.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа потребовал отпустить журналиста. Также литовский лидер призвал НАТО и ЕС отреагировать на угрозу Беларуси международной гражданской авиации.

Как реагируют на ситуацию мировые лидеры - читайте в материале РБК-Украина.

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