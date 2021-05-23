Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Nexta

Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Сьогодні вдень його затримали в Мінську після екстреної посадки в білоруській столиці.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter.
"В черговий раз тривожні новини з Білорусі. Цього разу в Мінську затримали білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого повинні бути безумовно гарантовані", - написав він.
Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.
У свою чергу президент Литви Гітанас Науседа зажадав відпустити журналіста. Також Литовський лідер закликав НАТО і ЄС відреагувати на загрозу Білорусі міжнародної цивільної авіації.
Як реагують на ситуацію світові лідери - читайте в матеріалі РБК-Україна.