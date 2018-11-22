Украина в ТКГ инициировала разведения сил в Станице Луганской 26 ноября

Фото: Ирина Луценко (rada.gov.ua)

Геращенко отметила, что разведение сил возможно при условии соблюдения режима тишины

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в ходе заседания в Минске инициировала разведения сил в Станице Луганской 26 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера парламента, участника переговоров Ирины Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что разведение сил возможно при условии соблюдения режима тишины.

"Украина инициировала разведения военной техники по Станице Луганской на 26 ноября, в случае выполнения предпосылок безопасности и соблюдения режима тишины", - написала Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что по решению президента Украины Петра Порошенко, Украину в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы будет представлять Евгений Марчук.

По словам Геращенко, Марчук будет жестко отстаивать позицию Украины. Вместе с тем, она отметила, что из-за деструктивной позиции РФ в минских группах, переговорный процесс будет фактически заблокирован. По словам Геращенко, РФ не скрывает, что ставит на паузу переговоры в нормандском формате и минских группах, до президентских и парламентских выборов в Украине.