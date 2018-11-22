ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Украина в ТКГ инициировала разведения сил в Станице Луганской 26 ноября

Новости » Политика    22.11.2018 - 18:25
Украина в ТКГ инициировала разведения сил в Станице Луганской 26 ноября
Фото: Ирина Луценко (rada.gov.ua)

Геращенко отметила, что разведение сил возможно при условии соблюдения режима тишины

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в ходе заседания в Минске инициировала разведения сил в Станице Луганской 26 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера парламента, участника переговоров Ирины Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что разведение сил возможно при условии соблюдения режима тишины.

"Украина инициировала разведения военной техники по Станице Луганской на 26 ноября, в случае выполнения предпосылок безопасности и соблюдения режима тишины", - написала Геращенко.

Украина в ТКГ инициировала разведения сил в Станице Луганской 26 ноября

Напомним, ранее сообщалось, что по решению президента Украины Петра Порошенко, Украину в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы будет представлять Евгений Марчук.

По словам Геращенко, Марчук будет жестко отстаивать позицию Украины. Вместе с тем, она отметила, что из-за деструктивной позиции РФ в минских группах, переговорный процесс будет фактически заблокирован. По словам Геращенко, РФ не скрывает, что ставит на паузу переговоры в нормандском формате и минских группах, до президентских и парламентских выборов в Украине.

Геращенко: из-за деструктивной позиции РФ переговоры в Минске будут фактически заблокированными Украина направила РФ и ОБСЕ ноту о проведении внеочередного заседания ТКГ
Новости Украины Станица ЛуганскаяКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь