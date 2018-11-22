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Порошенко призначив Марчука представником України в ТКГ

Новини » Суспільство    22.11.2018 - 12:05
Порошенко призначив Марчука представником України в ТКГ
Фото: Євген Марчук (УНІАН)

Україну в Тристоронньої контактній групі буде представляти Євген Марчук

Україну в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по врегулюванню ситуації на Донбасі буде представляти Євген Марчук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-спікера Верховної ради, представника президента України з мирного врегулювання на Донбасі Ірину Геращенко.

"Нашу позицію в ТКГ відтепер буде жорстко відстоювати Євген Кирилович Марчук. Напередодні президент Порошенко призначив Марчука представником України в ТКГ", - написала вона у себе на сторінці Facebook.

Порошенко призначив Марчука представником України в ТКГ

Марчук обіймав посаду першого керівника Служби безпеки України в 1991-1994 роках, прем'єр-міністра в 1995-1996, міністра оборони в 2003-2004, а також був депутатом Верховної ради кількох скликань.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 жовтня Кучма завершив роботу в ТКГ по Донбасу.

Зазначимо, що тимчасово на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську України представляв дипломат Руслан Демченко.

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