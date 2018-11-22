Україна в ТКГ ініціювала розведення сил у Станиці Луганській 26 листопада

Фото: Ірина Луценко (rada.gov.ua)

Геращенко зазначила, що розведення сил можливе за умови дотримання режиму тиші

Українська сторона в Тристоронній контактній групі у ході засідання у Мінську ініціювала розведення сил у Станиці Луганській 26 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера парламенту, учасника переговорів Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко зазначила, що розведення сил можливе за умови дотримання режиму тиші.

"Україна ініціювала розведення військової техніки по Станиці Луганській на 26 листопада, у разі виконання безпекових передумов і дотримання режиму тиші", - написала Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за рішенням президента України Петра Порошенка, Україну в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми буде представляти Євген Марчук.

За словами Геращенко, Марчук жорстко відстоюватиме позицію України. Разом з тим, вона зазначала, що через деструктивну позицію РФ в мінських групах, переговорний процес буде фактично заблокований. За словами Геращенко, РФ не приховує, що ставить на паузу переговори в нормандському форматі і мінських групах, до президентських і парламентських виборів в Україні.