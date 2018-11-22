Геращенко: из-за деструктивной позиции РФ переговоры в Минске будут фактически заблокированными

Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Геращенко отметила, что РФ не скрывает, что ставит на паузу переговоры в нормандском формате и минских группах

Из-за деструктивной позиции Российской Федерации переговорный процесс в Минске будет фактически заблокированным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-спикера парламента, участника переговоров Ирины Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонний контактной группе. И Марчук, по словам Геращенко, будет жестко отстаивать позицию Украины.

"На мой взгляд, из-за деструктивной позиции РФ в минских группах, переговорный процесс будет фактически заблокирован. РФ не скрывает, что ставит на паузу переговоры в нормандском формате и минских группах, до президентских и парламентских выборов в Украине, на которых стремится протащить более лояльного Кремлю кандидата или кандидатку", - написала она.

Напомним, сегодня Порошенко назначил Марчука представителем Украины в ТКГ.

Добавим, сегодня в Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Украинская сторона поднимет вопрос "выборов" в ОРДЛО, обмена украинских политзаключенных, миротворцев.