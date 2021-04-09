Украина станет слабее из-за запуска "Северного потока-2", - Резников

По его словам, из-за запуска газопровода Украина с точки зрения энергетической безопасности будет отсоединена от Западной Европы.

"Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию", - заявил Резников.

Резников настаивает на том, что для Германии "нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе".

"Хотя Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов", - сообщил он.