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Україна стане слабшою через запуск "Північного потоку-2", - Резніков

Автор: Анастасія Рокитна

Запуск газопроводу "Північний потік-2" призведе до того, що Україна стане значно слабшою. Він має наслідки для національної безпеки країни.

Про це написав у статті для газети The Wall Street Journal віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, через запуск газопроводу Україна з точки зору енергетичної безпеки буде від'єднана від Західної Європи.

"Україна буде непоправно ослаблена, як тільки у Росії буде новий прямий газопровід до Німеччини", - заявив Резніков.

Резніков наполягає на тому, що для Німеччини "немає комерційної необхідність у ще одному газопроводі".

"Хоча Німеччина мало що виграє, Україна може втратити доходи від транзиту на мільярди доларів", - повідомив він.

Нагадаємо, готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.

Крім того, в Німеччині трубопровід Eugal, який у майбутньому повинен буде приймати газ із "Північного потоку-2", досяг повної потужності прокачування.

Раніше в Держдепі США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

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Новини України Алексей РезниковПівнічний потік-2
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