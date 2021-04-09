Украина станет слабее из-за запуска "Северного потока-2", - Резников
Запуск газопровода "Северный поток-2" приведет к тому, что Украина станет значительно слабее. Он имеет последствия для национальной безопасности страны.
Об этом написал в статье для газеты The Wall Street Journal вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
По его словам, из-за запуска газопровода Украина с точки зрения энергетической безопасности будет отсоединена от Западной Европы.
"Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию", - заявил Резников.
Резников настаивает на том, что для Германии "нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе".
"Хотя Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов", - сообщил он.
Напомним, готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.
Кроме того, в Германии трубопровод Eugal, который в будущем должен будет принимать газ из "Северного потока-2", достиг полной мощности прокачки.
Ранее в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".