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Украина станет слабее из-за запуска "Северного потока-2", - Резников

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 08:47
Украина станет слабее из-за запуска "Северного потока-2", - Резников Фото: Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: Анастасия Рокитна

Запуск газопровода "Северный поток-2" приведет к тому, что Украина станет значительно слабее. Он имеет последствия для национальной безопасности страны.

Об этом написал в статье для газеты The Wall Street Journal вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, из-за запуска газопровода Украина с точки зрения энергетической безопасности будет отсоединена от Западной Европы.

"Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию", - заявил Резников.

Резников настаивает на том, что для Германии "нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе".

"Хотя Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов", - сообщил он.

Напомним, готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

Кроме того, в Германии трубопровод Eugal, который в будущем должен будет принимать газ из "Северного потока-2", достиг полной мощности прокачки.

Ранее в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

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