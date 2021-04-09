Україна стане слабшою через запуск "Північного потоку-2", - Резніков
Запуск газопроводу "Північний потік-2" призведе до того, що Україна стане значно слабшою. Він має наслідки для національної безпеки країни.
Про це написав у статті для газети The Wall Street Journal віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
За його словами, через запуск газопроводу Україна з точки зору енергетичної безпеки буде від'єднана від Західної Європи.
"Україна буде непоправно ослаблена, як тільки у Росії буде новий прямий газопровід до Німеччини", - заявив Резніков.
Резніков наполягає на тому, що для Німеччини "немає комерційної необхідність у ще одному газопроводі".
"Хоча Німеччина мало що виграє, Україна може втратити доходи від транзиту на мільярди доларів", - повідомив він.
Нагадаємо, готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.
Крім того, в Німеччині трубопровід Eugal, який у майбутньому повинен буде приймати газ із "Північного потоку-2", досяг повної потужності прокачування.
Раніше в Держдепі США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".