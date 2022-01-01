Украина и США обсуждают передачу военной помощи, предназначавшейся Афганистану, - Маркарова
Украина и США обсуждают возможность передачи украинским Вооруженным силам военной помощи, которая ранее предназначалась Афганистану. Сегодня стоит вопрос о том, что необходимо ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
"Мы активно работаем сейчас, и министр (обороны Украины Алексей Резников - ред.) разговаривал об этом во время своего визита, и этот вопрос тоже в активно обсуждается", - сказала Маркарова, отвечая на вопрос, передут ли США Украине военную помощь, которая предназначалась Афганистану.
Дипломат подчеркнула, что на сегодняшний день вопрос состоит не в том, что Украина может получить в этом случае, а в том, что необходимо ВСУ. Посол уточнила, что сейчас идет работа над расширением перечня военной помощи от США.
Напомним, ранее Маркарова сообщила о взаимодействии США и Украины в сфере военно-технического сотрудничества.
Отметим, в начале декабря прошлого года Украина попросила США передать часть американских вооружений, которые предназначались Афганистану до захвата там власти "Талибаном".