Україна і США обговорюють передачу військової допомоги, що призначалася Афганістану, - Маркарова
Україна і США обговорюють можливість передачі українським Збройним силам військової допомоги, яка раніше призначалася Афганістану. Сьогодні стоїть питання про те, що необхідно ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" посла України в США Оксани Маркарової.
"Ми активно працюємо зараз, і міністр (оборони Олексій Резніков - ред.) розмовляв про це під час свого візиту, і це питання теж активно обговорюється", - сказала Маркарова, відповідаючи на питання, чи передуть США Україні військову допомогу, яка призначалася Афганістану.
Дипломат підкреслила, що на сьогодні питання полягає не в тому, що Україна може отримати в цьому випадку, а в тому, що необхідно ЗСУ. Посол уточнила, що зараз йде робота над розширенням переліку військової допомоги від США.
Нагадаємо, раніше Маркарова повідомила про взаємодії США та України у сфері військово-технічного співробітництва.
Зазначимо, на початку грудня минулого року Україна попросила США передати частину американських озброєнь, які призначалися Афганістану до захоплення там влади "Талібаном".