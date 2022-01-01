Україна і США обговорюють передачу військової допомоги, що призначалася Афганістану, - Маркарова

Україна і США обговорюють можливість передачі українським Збройним силам військової допомоги, яка раніше призначалася Афганістану. Сьогодні стоїть питання про те, що необхідно ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" посла України в США Оксани Маркарової .

"Ми активно працюємо зараз, і міністр (оборони Олексій Резніков - ред.) розмовляв про це під час свого візиту, і це питання теж активно обговорюється", - сказала Маркарова, відповідаючи на питання, чи передуть США Україні військову допомогу, яка призначалася Афганістану.

Дипломат підкреслила, що на сьогодні питання полягає не в тому, що Україна може отримати в цьому випадку, а в тому, що необхідно ЗСУ. Посол уточнила, що зараз йде робота над розширенням переліку військової допомоги від США.