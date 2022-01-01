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Украина получит дополнительную помощь от США, - Маркарова

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Киев, Суббота 01 января 2022 15:44
Украина получит дополнительную помощь от США, - Маркарова Фото: посол США в Украине Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Есть непосредственно прямая помощь, которую США предоставляют Украине через свой бюджет - на 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до 300 миллионов. И компонент, который может идти на летальную оборону, тоже увеличен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

По ее словам, есть вторая часть помощи.

"И это как раз эта помощь, по которой мы получаем тренинги общие, вооружение, "Джавелины"... Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить", - сказала Маркарова.

Также она отметила, что еще одной частью взаимодействия США и Украины является активизация в сфере военно-технического сотрудничества.

"Это сотрудничество по линии "Укроборонпрома", Министерства промышленности, там, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны, и где мы можем делать совместные проекты, покупать некоторые вещи, которые нам нужны", - добавила Маркарова.

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