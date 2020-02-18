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Украина и США обсудили обострение ситуации на Донбассе, - Аваков

Новости » Политика     18.02.2020 - 15:48
Украина и США обсудили обострение ситуации на Донбассе, - Аваков
Фото: встреча Арсена Авакова и Натана Сэйлса (twitter.com/AvakovArsen)

Стороны определили практические шаги сотрудничества Украины и США по борьбе с терроризмом

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и координатор Госдепа США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс обсудили эскалацию на Донбассе. Об этом Аваков написал в своем Twitter.

По словам Авакова, стороны определили практические шаги сотрудничества Украины и США по борьбе с терроризмом.

"Обсудили обострение ситуации на Донбассе - только решительная позиция и совместные действия стран-партнеров остановят дерзкую агрессию РФ!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Эстония на Совбезе ООН поднимут вопрос наступления боевиков на Донбассе.

По данным украинской стороны, после 05:00 боевики открыли артиллерийский огонь по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ. После обстрела штурмовые группы противника попытались атаковать наблюдательные посты по трем направлениям. Нападение штурмовых групп было подавлено, после чего завзался бой на одном из постов наблюдения 72-й бригады.

В свою очередь, Офис генерального прокурора открыл уголовное дело из-за сегодняшнего наступления боевиков на Донбассе.

Офис генпрокурора открыл дело из-за наступления на Донбассе Наступление на Донбассе велось с применением танков и ДРГ, - штаб
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