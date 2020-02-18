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Украина и Эстония на Совбезе ООН поднимут вопрос наступления боевиков на Донбассе

Новости » Политика     18.02.2020 - 15:13
Украина и Эстония на Совбезе ООН поднимут вопрос наступления боевиков на Донбассе
Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Делегацию Украины будет возглавлять заместитель Министерство иностранных дел Украины Сергей Кислица

Украина на заседании Совета безопасности ООН поднимет вопрос наступления боевиков на Донбассе. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что делегацию Украины будет возглавлять заместитель Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица. Начало заседания состоится в 22:00 по киевскому времени.

"Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня", - написал Николенко.

Также министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на свои странице в Twitter заявил о нарушении Россией минских соглашений и, что также поднимет этот вопрос на заседании Совбеза ООН.

"Самым решительным образом осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить нынешний хрупкий статус-кво вблизи Золотого. Сегодня в Совете Безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном очень серьезном нарушении Россией Минских соглашений и обещаний, данных ею в Париже", - написал Рейнсалу.

Напомним, в Нью-Йорке (США) сегодня, 18 февраля, состоится заседание Совета безопасности ООН в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, созыв которого инициировала Российская Федерация.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Российская Федерация созывает заседание Совета Безопасности ООН, чтобы сместить акценты накануне специального заседания Генеральной Ассамблеи, которая инициировала Украина.

Добавим, сегодня состоялось заседание СНБО. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что на заседании СНБО обсудили наступление боевиков на Донбассе, ситуацию с коронавирусом, утверждение стратегии нацбезопасности Украины и основные показатели государственного оборонного заказа на 2020.

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