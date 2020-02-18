ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна і США обговорили загострення ситуації на Донбасі, - Аваков

Новини » Політика     18.02.2020 - 15:48
Україна і США обговорили загострення ситуації на Донбасі, - Аваков
Фото: зустріч Арсена Авакова і Натана Сейлса (twitter.com/AvakovArsen)

Сторони визначили практичні кроки співпраці України та США щодо боротьби з тероризмом

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та координатор Держдепу США по боротьбі з тероризмом Натан Сейлс обговорили ескалацію на Донбасі. Про це Аваков написав у своєму Twitter.

За словами Авакова, сторони визначили практичні кроки співпраці України та США щодо боротьби з тероризмом.

"Обговорили загострення ситуації на Донбасі - тільки рішуча позиція і спільні дії країн-партнерів зупинять зухвалу агресію РФ!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Естонія на Радбезі ООН піднімуть питання настання бойовиків на Донбасі.

За даними української сторони, після 05:00 бойовики відкрили артилерійський вогонь по позиціях 72-й і 93-й окремих механізованих бригад ЗСУ. Після обстрілу штурмові групи противника спробували атакувати спостережні пости за трьома напрямками. Напад штурмових груп було придушене, після чого зав'язався бій на одному з постів спостереження 72-ї бригади.

В свою чергу, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі.

Офіс генпрокурора відкрив справу через наступ на Донбасі Наступ на Донбасі вівся із застосуванням танків і ДРГ, - штаб
Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїнаДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся