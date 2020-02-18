Україна і США обговорили загострення ситуації на Донбасі, - Аваков

Фото: зустріч Арсена Авакова і Натана Сейлса (twitter.com/AvakovArsen)

Сторони визначили практичні кроки співпраці України та США щодо боротьби з тероризмом

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та координатор Держдепу США по боротьбі з тероризмом Натан Сейлс обговорили ескалацію на Донбасі. Про це Аваков написав у своєму Twitter.

За словами Авакова, сторони визначили практичні кроки співпраці України та США щодо боротьби з тероризмом.

"Обговорили загострення ситуації на Донбасі - тільки рішуча позиція і спільні дії країн-партнерів зупинять зухвалу агресію РФ!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Естонія на Радбезі ООН піднімуть питання настання бойовиків на Донбасі.

За даними української сторони, після 05:00 бойовики відкрили артилерійський вогонь по позиціях 72-й і 93-й окремих механізованих бригад ЗСУ. Після обстрілу штурмові групи противника спробували атакувати спостережні пости за трьома напрямками. Напад штурмових груп було придушене, після чого зав'язався бій на одному з постів спостереження 72-ї бригади.

В свою чергу, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі.