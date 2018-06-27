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Интервью

Украина и США обсудили механизмы поддержки институциональной способности Рады

НовостиПолитика    27.06.2018 - 10:42
Фото: встреча Парубия с представителями Конгресса (rada.gov.ua)
Фото: встреча Парубия с представителями Конгресса (rada.gov.ua)

В частности, речь идет о привлечении экспертов из США для выработки рекомендаций по важным реформам Рады

Украина и США обсудили механизмы поддержки институциональной способности Верховной рады Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Так, глава ВР Андрей Парубий провел встречу с сопредседателями комиссии по демократическому партнерству Палаты представителей Конгресса США Питером Роскамом и Дэвидом Прайсом. Парубий поблагодарил конгрессменов за то, что они стали соавторами и разработали резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Спикер ВР выразил надежду, что эта резолюция будет принята Конгрессом в этом году.

"Также стороны обсудили механизмы поддержки институциональной способности Верховной рады в свете совместного меморандума между Верховной радой Украины и Конгрессом Соединенных Штатов Америки", - сказано в сообщении.

Механизмы поддержки институциональной способности парламента предусматривают, в частности, привлечение экспертов из США для обработки и выработки рекомендаций по важным реформам повестки дня украинского парламента.

В прошлом году Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве между парламентами стран. "В Вашингтоне со спикером Палаты представителей Конгресса Полом Райаном подписали меморандум о сотрудничестве между парламентами Украины и США. Этот документ направлен на стратегическое партнерство и расширение двустороннего взаимодействия между парламентом в политической, экономической, гуманитарной, культурной сфере и сфере безопасности", - отмечал Парубий.

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Теги публикации: Андрей Парубий, Соединенные Штаты Америки, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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