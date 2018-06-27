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Україна і США обговорили механізми підтримки інституційної спроможності Ради

НовиниПолітика    27.06.2018 - 10:42
Фото: зустріч Парубія з представниками Конгресу (rada.gov.ua)
Фото: зустріч Парубія з представниками Конгресу (rada.gov.ua)

Зокрема, йдеться про залучення експертів зі США для вироблення рекомендацій щодо важливих реформ Ради

Україна і США обговорили механізми підтримки інституційної спроможності Верховної ради України. Про це повідомляє прес-служба українського парламенту.

Так, голова ВР Андрій Парубій провів зустріч зі співголовами комісії з демократичного партнерства Палати представників Конгресу США Пітером Роскамом та Девідом Прайсом. Парубій конгресменам за те, що вони стали співавторами та розробили резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Спікер ВР висловив сподівання, що ця резолюція буде ухвалена Конгресом цього року.

"Також сторони обговорили механізми підтримки інституційної спроможності Верховної ради в світлі спільного меморандуму між Верховною радою України та Конгресом Сполучених Штатів Америки", - сказано у повідомленні.

Механізми підтримки інституційної спроможності парламенту передбачають, зокрема, залучення експертів зі США для опрацювання і вироблення рекомендацій щодо важливих реформ порядку денного українського парламенту.

Нагадаємо, минулого року Україна та США підписали меморандум про співпрацю між парламентами країн. "У Вашингтоні зі спікером Палати представників Конгресу Полом Райаном підписали меморандум про співпрацю між парламентами України та США. Цей документ спрямований на стратегічне партнерство і розширення двосторонньої взаємодії між парламентом у політичній, економічній, безпековій, гуманітарній та культурній сфері", - зазначав Парубій.

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Теги публікації: Андрій Парубій, Сполучені Штати Америки, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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