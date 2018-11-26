Украина в Совбезе ООН призвала ужесточить санкции против РФ из-за атаки в Керченском проливе

Фото: Владимир Ельченко (twitter.com/MFA_Ukraine)

Украина не исключает захвата российской стороной Мариуполя

Украина рассчитывает на ужесточение санкций против России в результате атаки в Керченском проливе. Об этом заяивл постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН в понедельник, 26 ноября, передает РБК-Украина.

Ельченко, выступая в Совбезе, сообщил, что это была сознательная провокация России, нацеленная на установление полного контроля в Азовском море.

"В международный центр контроля, который находится в Испании, не поступало информации о закрытии зоны прохода в районе Керченского пролива" - сказал он.

"Нельзя исключать дальнейшей эскалации, есть реальная опасность захвата российской стороной Мариуполя", - добавил Ельченко.

Постпред Украины сообщил, что 17 декабря Генассамблея ООН рассмотрит украинскую резолюцию по целому ряду вопросов, включая милитаризацию Крыма.

Напомним, Ельченко во время заседания Совбеза ООН заявил что один из украинских моряков, раненых во время атаки России вблизи Керченского пролива, находится в критическом состоянии.

Недавно был опубликован список имен украинских военных моряков, которых захватила в плен Россия во время атаки на корабли ВМС. В списке 18 имен, всего захвачены 23 моряка.

Как сообщало РБК-Украина, в ЕС призвали РФ немедленно освободить украинских моряков. Вместе с тем действия России в Азовском море, по мнению верховной представительницы ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, являются неприемлемыми.