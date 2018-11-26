ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В ЕС призвали РФ немедленно освободить украинских моряков

Новости » Политика    26.11.2018 - 20:21
В ЕС призвали РФ немедленно освободить украинских моряков
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)

По словам Могерини, ситуация в Азовском море является неприемлемой

Верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС ожидает от России немедленного освобождения украинских судов и моряков, которые были захвачены во время атаки вблизи Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

Также она заявила, что действия России в Азовском море являются неприемлемыми. Могерини призвала Москву немедленно освободить украинские судна и членов команды.

"События в Азовском море неприемлемы. Со вчерашнего дня на связи с Павлом Климкиным и Христею Фриланд для согласованной реакции. Послы стран-членов ЕС встретились сегодня и продолжат дискуссию завтра. Мы призываем всех к сдержанности. Мы ожидаем от России немедленного освобождения украинских экипажей и судов", - написала она.

В ЕС призвали РФ немедленно освободить украинских моряков

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию освободить корабли и моряков украинских военно-морских сил, а также заявил, что никаких оправданий действий Москвы нет.

Отметим, постоянные представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН выразили обеспокоенность в связи с атакой РФ на украинские корабли и призвали освободить задержанных моряков.

Отметим, РФ атаковала украинские корабли вчера, 25 ноября. Вследствие агрессии РФ захвачены три украинские корабли.

Представители стран "нормандской четверки" обсудили ситуацию в Черном море В ОБСЕ призывают Украину и Россию к сдержанности
Новости Украины ЕвросоюзАзовское море
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь