В ЕС призвали РФ немедленно освободить украинских моряков

Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)

По словам Могерини, ситуация в Азовском море является неприемлемой

Верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС ожидает от России немедленного освобождения украинских судов и моряков, которые были захвачены во время атаки вблизи Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

Также она заявила, что действия России в Азовском море являются неприемлемыми. Могерини призвала Москву немедленно освободить украинские судна и членов команды.

"События в Азовском море неприемлемы. Со вчерашнего дня на связи с Павлом Климкиным и Христею Фриланд для согласованной реакции. Послы стран-членов ЕС встретились сегодня и продолжат дискуссию завтра. Мы призываем всех к сдержанности. Мы ожидаем от России немедленного освобождения украинских экипажей и судов", - написала она.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию освободить корабли и моряков украинских военно-морских сил, а также заявил, что никаких оправданий действий Москвы нет.

Отметим, постоянные представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН выразили обеспокоенность в связи с атакой РФ на украинские корабли и призвали освободить задержанных моряков.

Отметим, РФ атаковала украинские корабли вчера, 25 ноября. Вследствие агрессии РФ захвачены три украинские корабли.