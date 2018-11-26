Обнародованы фамилии украинских моряков, захваченных Россией

Известны фамилии 18 моряков из 24 членов экипажей
Стали известны имена украинских военных моряков, которых захватила в плен Российская Федерация (РФ) во время атаки на корабли ВМС. В списке 18 имен, передает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.
Среди 24 моряков, которые находились на бортах кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яна Капу", на данный момент известны имена 18 из них.
Напомним, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что российские пограничники задержали в Керченском проливе 24 украинских моряка.
Добавим, Генштаб ВСУ опубликовал радиоперехват переговоров российского командования с экипажами пограничных кораблей РФ перед нападением на украинских моряков. На записи слышно, как был четко отданный приказ нападать на корабли ВМС Украины. Кроме того, в одной из бесед отмечается, что с ситуацией был хорошо знаком российский премьер Дмитрий Медведев.
Добавим, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь на поражение по корабельной группы ВМС Украины. Три корабля украинских ВМС захватил российский спецназ. В ходе обстрела судов шесть моряков были ранены, трое из них находятся в больнице.