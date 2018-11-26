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Обнародованы фамилии украинских моряков, захваченных Россией

Новости » Общество    26.11.2018 - 18:20
Обнародованы фамилии украинских моряков, захваченных Россией
Фото: захваченные корабли (kerch.com.ru)

Известны фамилии 18 моряков из 24 членов экипажей

Стали известны имена украинских военных моряков, которых захватила в плен Российская Федерация (РФ) во время атаки на корабли ВМС. В списке 18 имен, передает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

Среди 24 моряков, которые находились на бортах кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яна Капу", на данный момент известны имена 18 из них.

Малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск"

  1. Командир - лейтенант Роман Мокряк (1986 г.р.)
  2. Старший матрос Юрий Безъязичний (1990 г.р.)
  3. Старший матрос Андрей Артеменко (1994 г.р.)
  4. Матрос Андрей Ейдер (1999 г.н.)
  5. Старший матрос Богдан Головаш (1996 г.р.)
  6. Капитан 2 ранга Денис Гриценко (1984 г.р.)

Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь"

  1. Командир - старший лейтенант Богдан Небылица (1994 г.р.)
  2. Старший матрос Вячеслав Зинченко (1998 г.р.)
  3. Матрос Сергей Цибизов (1997 г.р.)
  4. Капитан-лейтенант Сергей Попов (1991 г.р.)
  5. Старшина 1 статьи Владистав Костышин (1994 г.р.)
  6. Старший матрос Андрей Оприско (1971 г.р.)

Рейдовый буксир "Яна Капу"

  1. Командир - старшина 1 статьи Олег Мельничук (1995 г.р.)
  2. Старший матрос Михаил Власюк (1984 г.р.)
  3. Старший матрос Виктор Безпальченко (1987 г.р.)
  4. Старший матрос Владимир Терещенко (1994 г.р.)
  5. Матрос Евгений Семидоцкий (1998 г.р.)
  6. Капитан 3 ранга Владимир Лесной (1984 г.р.)

Напомним, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что российские пограничники задержали в Керченском проливе 24 украинских моряка.

Добавим, Генштаб ВСУ опубликовал радиоперехват переговоров российского командования с экипажами пограничных кораблей РФ перед нападением на украинских моряков. На записи слышно, как был четко отданный приказ нападать на корабли ВМС Украины. Кроме того, в одной из бесед отмечается, что с ситуацией был хорошо знаком российский премьер Дмитрий Медведев.

Добавим, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь на поражение по корабельной группы ВМС Украины. Три корабля украинских ВМС захватил российский спецназ. В ходе обстрела судов шесть моряков были ранены, трое из них находятся в больнице.

Москалькова назвала число задержанных украинских моряков в Керченском проливе Великобритания решительно осуждает действия России в Азовском море, - Хант
Новости Украины ВМСАзовское море
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