Обнародованы фамилии украинских моряков, захваченных Россией

Фото: захваченные корабли (kerch.com.ru)

Известны фамилии 18 моряков из 24 членов экипажей

Стали известны имена украинских военных моряков, которых захватила в плен Российская Федерация (РФ) во время атаки на корабли ВМС. В списке 18 имен, передает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

Среди 24 моряков, которые находились на бортах кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яна Капу", на данный момент известны имена 18 из них.

Малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск"

Командир - лейтенант Роман Мокряк (1986 г.р.) Старший матрос Юрий Безъязичний (1990 г.р.) Старший матрос Андрей Артеменко (1994 г.р.) Матрос Андрей Ейдер (1999 г.н.) Старший матрос Богдан Головаш (1996 г.р.) Капитан 2 ранга Денис Гриценко (1984 г.р.)

Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь"

Командир - старший лейтенант Богдан Небылица (1994 г.р.) Старший матрос Вячеслав Зинченко (1998 г.р.) Матрос Сергей Цибизов (1997 г.р.) Капитан-лейтенант Сергей Попов (1991 г.р.) Старшина 1 статьи Владистав Костышин (1994 г.р.) Старший матрос Андрей Оприско (1971 г.р.)

Рейдовый буксир "Яна Капу"

Командир - старшина 1 статьи Олег Мельничук (1995 г.р.) Старший матрос Михаил Власюк (1984 г.р.) Старший матрос Виктор Безпальченко (1987 г.р.) Старший матрос Владимир Терещенко (1994 г.р.) Матрос Евгений Семидоцкий (1998 г.р.) Капитан 3 ранга Владимир Лесной (1984 г.р.)

Напомним, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что российские пограничники задержали в Керченском проливе 24 украинских моряка.

Добавим, Генштаб ВСУ опубликовал радиоперехват переговоров российского командования с экипажами пограничных кораблей РФ перед нападением на украинских моряков. На записи слышно, как был четко отданный приказ нападать на корабли ВМС Украины. Кроме того, в одной из бесед отмечается, что с ситуацией был хорошо знаком российский премьер Дмитрий Медведев.

Добавим, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь на поражение по корабельной группы ВМС Украины. Три корабля украинских ВМС захватил российский спецназ. В ходе обстрела судов шесть моряков были ранены, трое из них находятся в больнице.