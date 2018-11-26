Один из раненых украинских моряков находится в критическом состоянии, - Ельченко

Фото: Владимир Ельченко (UN Photo/Evan Schneider)

Во время российской атаки ранения получили шесть украинских моряков

Один из украинских моряков, раненых во время атаки России вблизи Керченского пролива, находится в критическом состоянии. Об этом 26 ноября во время заседания Совета безопасности ООН заявил постпред Украины Владимир Ельченко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в результате этой атаки ФСБ РФ захватила три украинских корабля и 23 моряков. Кроме того, трое украинских военных получили тяжелые ранения.

"Шесть украинских моряков ранены, трое из них тяжело, и согласно предварительной информации, один человек находится в критическом состоянии", - отметил Ельченко.

Напомним, недавно был опубликован список имен украинских военных моряков, которых захватила в плен Россия во время атаки на корабли ВМС. В списке 18 имен.

Ранее сообщалось, что прооперировали трех украинских военнослужащих, раненых во время атаки в Керченском проливе, на территории аннексированного Крыма.

Как сообщало РБК-Украина, в ЕС призвали РФ немедленно освободить украинских моряков. Вместе с тем действия России в Азовском море, по мнению верховной представительницы ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федеріки Могеріні, являются неприемлемыми.