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Один из раненых украинских моряков находится в критическом состоянии, - Ельченко

Новости » Происшествия    26.11.2018 - 21:40
Один из раненых украинских моряков находится в критическом состоянии, - Ельченко
Фото: Владимир Ельченко (UN Photo/Evan Schneider)

Во время российской атаки ранения получили шесть украинских моряков

Один из украинских моряков, раненых во время атаки России вблизи Керченского пролива, находится в критическом состоянии. Об этом 26 ноября во время заседания Совета безопасности ООН заявил постпред Украины Владимир Ельченко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в результате этой атаки ФСБ РФ захватила три украинских корабля и 23 моряков. Кроме того, трое украинских военных получили тяжелые ранения.

"Шесть украинских моряков ранены, трое из них тяжело, и согласно предварительной информации, один человек находится в критическом состоянии", - отметил Ельченко.

Напомним, недавно был опубликован список имен украинских военных моряков, которых захватила в плен Россия во время атаки на корабли ВМС. В списке 18 имен.

Ранее сообщалось, что прооперировали трех украинских военнослужащих, раненых во время атаки в Керченском проливе, на территории аннексированного Крыма.

Как сообщало РБК-Украина, в ЕС призвали РФ немедленно освободить украинских моряков. Вместе с тем действия России в Азовском море, по мнению верховной представительницы ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федеріки Могеріні, являются неприемлемыми.

 

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