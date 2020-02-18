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Украина сообщит ОБСЕ о наступлении боевиков на Донбассе

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 11:15
Украина сообщит ОБСЕ о наступлении боевиков на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене осуждает действия боевиков

Украина решительно осуждает наступление боевиков на Донбассе и сообщит государствам-участникам ОБСЕ о нем. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене на своей странице в Twitter.

Отметим, что бой на Донбассе, вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный, завершен, в результате этого погиб один и ранены четверо украинских бойцов

"Этим утром российские вооруженные формирования начали атаку против позиций украинских военных вблизи района разведения в Золотом с применением тяжелой артиллерии и с нарушением линии соприкосновения. Сообщалось о нескольких жертв. Мы решительно осуждаем это нападение и сообщим об этом государства-участники ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Украина сообщит ОБСЕ о наступлении боевиков на Донбассе

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бой на Донбассе и заявил, что Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о дальнейших шагах.

Добавим, вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный.

Зеленский отметил, что сегодня на заседании СНБО будут обсуждать и принимать решение о дальнейших шагах.

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