Украина сократила количество дипломатов Беларуси и аннулировала экзекватуру консула во Львове

Так, количество персонала посольства Беларуси в Украине было сокращено до пяти человек. Соответствующую ноту украинская сторона сегодня направила в МИД Беларуси.

"Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства отменяется, а их и членов их семей пребывания на территории Украины объявляется нежелательным", - рассказал Николенко.

Кроме того, для белорусских дипломатов устанавливается разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра Киева, а также Украина аннулировала экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.

"Предостерегаем белорусские власти, что любые ее дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат решительный ответ", - добавил представитель МИД.