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Україна скоротила кількість дипломатів Білорусі та анулювала екзекватуру консула у Львові

Фото: МЗС скоротило дипломатичну присутність Білорусі в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України сповістило Білорусь про скорочення кількості персоналу білоруського посольства. Також українська сторона ухвалила ще низку рішень щодо білоруських дипломатів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

Так, кількість персоналу посольства Білорусі в Україні була скорочена до п‘яти осіб. Відповідну ноту українська сторона сьогодні направила до МЗС Білорусі.

"Дипломатична акредитація решти співробітників білоруського посольства скасовується, а їхнє та членів їхніх родин перебування на території України оголошується небажаним", - розповів Ніколенко.

Крім того, для білоруських дипломатів встановлюється дозвільний режим пересування за межі 40-кілометрової зони від центру Києва, а також Україна анулювала екзекватуру почесного консула Білорусі у Львові.

"Застерігаємо білоруську владу, що будь-які її подальші недружні кроки щодо України отримають рішучу відповідь", - додав представник МЗС.

Нагадаємо, нещодавно Білорусь звинуватила співробітників українського посольства у нібито шпигунстві.

Після цього Білорусь оголосила про закриття генконсульства України в Бресті і скороченні українського диппредставництва.

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