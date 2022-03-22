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МИД о заявлении Беларуси о "шпионах": оставляем за собой право на ответ

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Киев, Вторник 22 марта 2022 20:59
МИД о заявлении Беларуси о "шпионах": оставляем за собой право на ответ Фото: МИД ответил на обвинения со стороны КГБ Беларуси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины отреагировала на обвинения Комитета государственной безопасности Беларуси в сторону сотрудников украинского посольства. Сотрудников диппредставительства обвинили в якобы шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Олега Николенко.

Как пояснил Николенко, белорусский КГБ записал в "шпионы" представителей Минобороны, СБУ, Госпогранслужбы, которые официально представляют эти ведомства и работают в посольстве. Кроме того, белорусская сторона выложила персональные данные этих сотрудников в широкий доступ.

"До войны эти люди проводили сотни встреч с официальными представителями Беларуси. Такую деятельность вряд ли можно назвать "под прикрытием". Очередные недружественные заявления белорусских должностных лиц в адрес Украины все больше осложняют двусторонние отношения наших государств", - заявил он.

Украина, по словам представителя МИД, рассчитывает, что конечной целью этой провокации не является попытка оправдать поддержку вооруженной агрессии России.

"Оставляем за собой право на ответ на такие недружественные действия Беларуси", - подчеркнул Николенко.

Напомним, сегодня белорусские СМИ сообщили, что КГБ Белоруссии заявил о якобы "ликвидации резидентуры" в посольстве Украины.

Чиновники из НАТО и США считают, что Беларусь может в ближайшее время присоединиться к войне России против Украины.

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