Украина согласовала "транспортный безвиз" с ЕС: что это значит

Найем объяснил, что соглашение решит проблему нехватки разрешений на международные перевозки. Подписать документ планируют до конца июня.

Замминистра отмечает, что за три последних месяца из-за блокирования украинских портов объем товарооборота с ЕС автомобильным транспортом вырос в несколько раз. Только топлива автомобилями импортировали в 15 раз больше чем в довоенные времена.

Разрешительная система не выдержала бы такой нагрузки, и экспорт мог остановиться уже в сентябре-октябре.

Также Найем отмечает, что за последние 5 лет Евросоюз стал основным торговым партнером Украины. Удельный вес товарооборота со странами ЕС в 2021 году составлял более 41%, а объем грузоперевозок автомобильным транспортом увеличился почти на 42%.