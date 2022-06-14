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Україна погодила "транспортний безвіз" з ЄС: що це означає

Фото: Мустафа Найєм, заступник міністра інфраструктури (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна погодила з делегацією Європейської комісії остаточну редакцію спеціальної угоди про лібералізацію автомобільних перевезень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступнику міністра інфраструктури Мустафу Найєма.

Найєм пояснив, що угода вирішить проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення. Підписати документ планують до кінця червня.

Заступник міністра зазначає, що за три останні місяці через блокування українських портів обсяг товарообігу з ЄС автомобільним транспортом зріс у декілька разів. Тільки палива автомобілями імпортовали у 15 разів більше ніж у довоєнні часи.

Дозвільна система не витримала б такого навантаження, і експорт міг зупинитися уже у вересні-жовтні.

Також Найєм зазначає, що за останні 5 років Євросоюз став основним торговельним партнером України. Питома вага товарообігу з країнами ЄС у 2021 році складала більше 41%, а обсяг вантажоперевезень автомобільним транспортом збільшився майже на 42%.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба пояснив, чому статус кандидата в ЄС важливий для України.

Тим часом Єврокомісія ще не сформувала висновок щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

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ЕвросоюзМустафа Найем