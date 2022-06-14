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Еврокомиссия еще не сформировала заключение по статусу кандидата для Украины

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Брюссель, Вторник 14 июня 2022 14:21
Еврокомиссия еще не сформировала заключение по статусу кандидата для Украины Фото: Еврокомиссия еще не сформировала заключение по статусу кандидата для Украины (flickr com libereurope)
Автор: Валерия Полищук

Европейская комиссия пока не сформировала окончательное мнение по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

"Заключение Европейской комиссии по кандидатуре Украины в ЕС еще не завершено. Вчера была только дискуссионная встреча между членами комиссии, а мнение будет высказано на заседании коллегии, которое состоится в пятницу", - заявил он.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на несколько чиновников заявило, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС.

Ранее стало известно, что Дания и Нидерланды по состоянию на сегодня не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.

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Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
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