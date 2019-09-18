Украина согласовала "формулу Штайнмайера"

Так называемая "формула Штайнмайера" официально согласована с украинскими властями, в частности, Министерством иностранных дел. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, "формула Штайнмайера" была согласована им как представителем Украины на встрече в нормандском формате 2 сентября в Берлине.

"Советники "нормандской четверки" договорились о конкретном тексте, в котором написано, что закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов. Окончательно этот закон вступает в силу, когда ОБСЕ принимает решение о том, что выборы прошли в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ", - заявил Пристайко.

Он также подчеркнул, что договоренности 2 сентября не несли никаких дополнительных элементов.

"Ничего больше советники не согласовывали 2 сентября. Я знаю, что наши российские партнеры выдвинули третье предложение, что должен быть согласован документ, который подпишут лидеры. Звучит это логично, но даже третий пункт мы не обсуждали", - добавил Пристайко.

Напомним, ранее на форуме "Ялтинская европейская стратегия" глава ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил о поддержке так называемого "плана Штайнмайера".

Отметим, данная формула предполагает, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти по украинским законам до возврата контроля над участком границы с Российской Федерацией.

В то же время специальный представитель Госдепа США Курт Волкер заверил, что международные партнеры не будут подталкивать Украину к проведению выборов на оккупированном Донбассе.