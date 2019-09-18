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Україна погодила "формулу Штайнмайєра"

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"Формула Штайнмайєра" була погоджена на зустрічі в нормандському форматі

Так звана "формула Штайнмайєра" офіційно погоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ. Про це заявив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко на засіданні комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики і євроінтеграції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, "формула Штайнмайєра" була погоджена ним як представником України на зустрічі в нормандському форматі 2 вересня в Берліні.

"Радники "нормандської четвірки" домовилися про конкретний текст, в якому написано, що закон про особливий статус набуває чинності в попередньому форматі на момент проведення виборів. Остаточно цей закон вступає в силу, коли ОБСЄ приймає рішення про те, що вибори пройшли відповідно з високими стандартами ОБСЄ ", - заявив Пристайко.

Він також підкреслив, що домовленісті 2 вересня не несли ніяких додаткових елементів.

"Нічого більше радники не погоджували 2 вересня. Я знаю, що наші російські партнери висунули третю пропозицію, що повинен бути погоджений документ, який підпишуть лідери. Звучить це логічно, але навіть третій пункт ми не обговорювали", - додав Пристайко.

Нагадаємо, раніше на форумі "Ялтинська європейська стратегія" глава ОБСЄ Мирослав Лайчак заявив про підтримку так званого "плану Штайнмайєра".

Відзначимо, дана формула передбачає, що вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Російською Федерацією.

У той же час спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не будуть підштовхувати Україну до проведення виборів на окупованому Донбасі.

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