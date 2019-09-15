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Партнеры не будут подталкивать Украину к выборам в ОРДЛО, - Волкер

Новости » Политика    15.09.2019 - 21:49
Партнеры не будут подталкивать Украину к выборам в ОРДЛО, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер заверил, что Украину не будут подталкивать к выборам, пока там остаются подконтрольные РФ силы

Специальный представитель Госдепа США Курт Волкер заверил, что международные партнеры не будут подталкивать Украину к проведению выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), пока там остаются подконтрольные РФ силы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ТСН.

По его словам, реализация "формулы Штайнмайера" возможна только после того, как состоятся выборы.

"Я не вижу сценария, когда Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными. Реализация "формулы Штайнмайера" возможна только после того, как выборы состоятся… Я часто общаюсь со своими французскими и немецкими коллегами, и знаю, что они не видят возможностей для местных выборов в среде, которую до сих пор контролируют российские силы", - заявил Волкер.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что для проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса Россия должна сначала вывести оттуда свои войска.

Как писало РБК-Украина, затем министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркнул, что выборы в ОРДЛО должны состояться после того, как оккупанты покинут территорию Украины.

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Новости Украины Курт Волкер
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