ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина не смогла побороться за медали ОИ в маунтенбайке и гребном слаломе

Новина українською →
Токио, Вторник 27 июля 2021 13:54
Украина не смогла побороться за медали ОИ в маунтенбайке и гребном слаломе Фото: украинка Яна Беломоина (facebook.com/olympicua)
Автор: РБК-Украина

На Олимпиаде-2020 в Токио украинские спортсменки не смогли побороться за медали в маунтенбайке и гребном слаломе. В обеих дисциплинах в финале представительницы Украины заняли восьмые места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета.

Сообщается, что чемпионка Европы и бронзовая медалистка чемпионата мира по маунтенбайку Яна Беломоина на Олимпийских играх финишировала на восьмом месте в дисциплине кросс-кантри.

А Виктория Ус показала восьмой результат в гребном слаломе на байдарке, улучшив свои результаты по сравнению с Играми в Рио. Но она продолжит свое выступление на Олимпиаде и уже завтра поборется в гребном слаломе на каноэ.

Напомним, ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады-2020, в сегодняшней игре она победила гречанку Марию Саккари.

Читайте РБК-Украина в Google News
спорт Олимпиада 2020
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Итоги дня
Итоги дня
Состав украинской сборной
Состав украинской сборной
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед
Дебютные виды спорта
Дебютные виды спорта