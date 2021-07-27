Україна не змогла поборотися за медалі ОІ в маунтенбайку і веслувальному слаломі
На Олімпіаді-2020 в Токіо українські спортсменки не змогли поборотися за медалі в маунтенбайку і веслувальному слаломі. В обох дисциплінах у фіналі представниці України посіли восьмі місця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету.
Повідомляється, що чемпіонка Європи і бронзова медалістка чемпіонату світу з маунтенбайку Яна Беломоіна на Олімпійських іграх фінішувала на восьмому місці в дисципліні крос-кантрі.
А Вікторія Ус показала восьмий результат в веслувальному слаломі на байдарці, поліпшивши свої результати в порівнянні з іграми в Ріо. Але вона продовжить свій виступ на Олімпіаді і вже завтра побореться в веслувальному слаломі на каное.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу Олімпіади-2020, у сьогоднішній грі вона перемогла гречанку Марію Саккарі.