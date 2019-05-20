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Украина и Словакия договорились об обмене предварительной таможенной информацией

Новости » Экономика    20.05.2019 - 21:43
Украина и Словакия договорились об обмене предварительной таможенной информацией
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Механизм позволит ускорить процедуру таможенного оформления в разы

Украина и Словакия согласовали запуск процедуры обмена предварительной таможенной информацией о перемещаемых товарах и транспортных средствах через пункты пропуска на украинско-словацкой границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию и.о. главы ГФС Александра Власова в Facebook.

Как отметил Власов, примером стал механизм, отработанный с венгерской таможней.

"Обмен в электронном виде будем запускать на четырех пунктах пропуска: "Ужгород - Вышне Немецке", "Малый Березный - Убля", "Чоп - Чиерна над Тиссой" и "Павлово - Матьовце" Закарпатской таможни ГФС. За эти несколько недель на экспертном уровне будут отработаны все технические моменты", - рассказал Власов.

По его словам, еще до прихода груза и транспортного средства на границу и украинские таможенники, и словацкие уже будут знать о весе, номенклатуре и таможенной стоимости товара, что в разы ускорит процедуру таможенного оформления.

Украина и Словакия договорились об обмене предварительной таможенной информацией

Как сообщало РБК-Украина, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему сбыта и получения информации из автоматизированных систем таможни Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Напомним, в Черновцах на взятке задержали инспектора ГФС. По информации ГБР, ревизор-инспектор управления налогов и сборов требовал от частного предпринимателя 700 долларов.

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