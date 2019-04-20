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В Черновцах на взятке задержали инспектора ГФС

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 14:42
В Черновцах на взятке задержали инспектора ГФС
Фото: задержание инспектора ДФС (facebook.com/dbr.gov.ua)

Инспектор требовал от частного предпринимателя 700 долларов США

В Черновцах следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) задержали по факту вымогательства и получения 700 долларов США главным государственным ревизором-инспектором управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Черновицкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ГБР.

За информацию ГБР, ревизор-инспектор управления налогов и сборов требовал от частного предпринимателя 700 долларов США. Взамен он обещал скрыть выявленные нарушения во время позаплановой проверки фактов нарушений налогового и трудового законодательства

"Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в ГБР.

Инспектору ДФС грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожской обл. ГБР задержало заместителя руководителя райотдела полиции. В ГБР заявили, что по предварительной информации, задержании правоохранители пытались получить от местного предпринимателя, который занимается торговлей металлоломом, ежемесячную плату в размере 8 тыс. гривен.

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